Ourida CHAIGNE (MANSERI)

De formation multidisciplinaire (angliciste, linguistique) complétée par une formation en sciences humaines et sociales parcours sciences de l'éducation pour l'encadrement et la direction d'organismes de formation ainsi que de management par projets. J'ai eu comme premières expériences l'enseignement, la formation d'adultes. En élargissant mon horizon vers l'encadrement et le management, je me suis occupée de management de projets en ingénierie de formation, la conduite d'audit et l'assurance qualité en matière d'enseignement et de formation. J'ai fait de la planification, de la coordination, de la mise en œuvre et du suivi de projets. Ces expériences m'ont permis de renforcer ma connaissance de la pédagogie, mes compétences en management de projets complexes et à envergure internationale. Mes expériences en entreprise m'ont enrichie non seulement en culture entrepreneuriale, mais aussi en culture qualité en ingénierie de formation (certification CNCP, procédure VAE, accréditation internationale en vue de reconnaissance, qualification, visibilité). J'ai ainsi développé une culture de la pédagogie, un savoir-faire dans le relationnel et le travail d'équipe, aussi bien avec des collègues, des apprenants, des élus qu'avec de la clientèle. Mon action en tant qu'auditeur dans un processus d'intégration de la dimension développement durable dans le programme de formation d'une école des Pays de la Loire m'a dotée de la connaissance d'une procédure exigeante telle que la conduite d'audit et les contraintes que représente la satisfaction des exigences d'un commanditaire.

Avec mon mastère spécialisé en management par projet (MSMPP) et mon expérience dans un établissement d'enseignement supérieur j'ai pu mettre en pratique et éprouver mes connaissances théoriques acquises durant ma formation dans une mission sur le terrain. J'ai appliqué au quotidien, et dans la mesure du possible, la vision projet de l'entreprise par l'application des principes de management par projets (référentiel PMI), en transversalité. Ma gestion de cette mission a abouti d'abord à l'accréditation internationale du programme audité et à ma professionnalisation dans la fonction de chargée de projets.

Mes atouts, mon esprit ouvert et ma capacité à travailler en équipe; ma curiosité intellectuelle et ma spécialisation dans le domaine interculturel, mes connaissances linguistiques me confèrent une facilité d'adaptation à tout milieu, surtout international. Mon sens de l'écoute est un atout pour comprendre les besoins de mes interlocuteurs.



Dans un monde en constante mutation, l'Homme est dans un tourbillon d'incertitude et "tiré de toute part" à propos du lendemain: "On ne peut jamais jurer de rien", "On ne sait ce que demain nous réserve", voici ce que diraient les plus sages. "C'est un monde complexe!"

J'ai eu l'occasion, non de rencontrer, mais de lire un peu des travaux de quelques intellectuels et promoteurs (dans son sens positif!) de la pensée complexe en France: Edgar Morin, Jean-Louis Le Moigne, Joël de Rosnay, etc. Ils prônent que tout système est, dans son essence même, fait de relations. Il ne s'agit plus de "séparer", "disjoindre" ou "diviser". Le système intelligent, constitué de sous-systèmes, est celui qui "recherche les imbrications des unités entre elles et les flux qui les traversent". L'intérêt de cette constante "mise en relation" réside dans la signification de cet aphorisme : "Le tout est plus que la somme des parties". C'est une philosophie qui devrait être en pratique dans le monde des entreprises.



Aujourd'hui, je me consacre au conseil et à l'accompagnement des personnes voulant évoluer dans leur poste de travail ou qui recherchent d'autres opportunités pour développer leurs compétences en faisant valider les acquis de leur expérience professionnelle. J'accompagne et conseille également des organismes de formation et d'enseignement dans la reconnaissance de leurs programmes de formation et d'enseignement pour améliorer leur visibilié



Mes compétences :

Esprit d'analyse et de synthèse

Ingénierie de formation

Travail en équipe

Compétences rédactionnelles

Management de projets

Conseil accompagnement à la certification