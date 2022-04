Ousmane LAM

Je suis docteur en chimie spécialisé dans le management de l’Hygiène, de la Sécurité et de l’Environnement (HSE). je suis actuellement responsable HS des usines de traitement des eaux de PK17 et Béni Nadji en Mauritanie de la société Degremont suez environnement. J’ai effectué un stage de 6 mois chez Faurecia Bloc Avant équipementier automobile à Marines (95) dans le service HSE.

Auparavant j’ai passé 6 années de recherche en chimie dans des laboratoires du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) sur l’élaboration, la caractérisation et la fonctionnalisation des matériaux.

Mon parcours scientifique m’a permis d’acquérir des compétences d’organisation, d’observation, d’analyse, et de synthèse. J’ai également développé des qualités dans les domaines de l’encadrement pédagogique, de l’animation et de la communication au sein d’un groupe de travail.