Ousmane SANOKO

Diplômé d'une Licence en Anglais option Britannique et faisant une maîtrise de recherche dans la même option (en cours),je suis formé aux pratiques de la formation en Anglais et de l’Interprétation.Je suis en mesure de définir des projets de développement des stratégies orientées vers l’élargissement des compétences des employés en fonction des activités de la société précisément celles tournées vers la nécessité d'être Bilingue(Anglais/Français). Recueillir les souhaits des salariés,élaborer un plan de formation prenant en compte les exigences du marché,évaluer leur prestation à chaud et à froid sont autant de tâches que j'ai pu exercer avec succès lors de mes précédents emplois dans ce domaine.

On me reconnaît également de bonnes qualités relationnelles.Rigoureux et motivé,je serai heureux de faire partir de vos futurs collaborateurs.