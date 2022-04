Ousmane SOW

Chargé d' études, j'ai un Master 2 en Economie appliquée, Option Environnement. Après un stage de fin d’études en économie de l’environnement à l’UMR AMURE dans le cadre de mon Master à l’Agrocampus Ouest dans le domaine de l'évaluation économique environnementale, j’ai approfondi mes connaissances dans le domaine et développé des qualités d'analyse et de synthéses de données statistiques. J'ai aussi acquis une expertise dans le secteur de l'analyse économique puisque ma mission consistait à évaluer la valeur des biens situés dans des zones à risques et de fournir des données économiques aux géographes associées au projet (COCORISCO).

De part ma fonction de Secrétaire Général d'une association à but non lucrative, j'ai appris à travailler en équipe et à manager des groupes.



Mes compétences :

Logiciels de gestion de base de données

Fonctionnement des écosystémes

Collecte d'informations environnementales

Outils, méthodes et techniques d'études

Conduite de projet

Vérification et synthèse des informations

Travail avec équipe pluridisciplinaire

Communication et vulgarisation

Etablissement et mise en forme étude

Veille économique et environnementale

Techniques pédagogiques

Etude des simulations d'impacts environnementaux

Logiciels statistiques

Normes environnementales

Collecte d'informations économiques

Analyse des enjeux économiques et environnementaux

Eau

Evaluation

Environnement

Pêche