Anned-Linz SENADIN

Adjoint de recherche GeohashTree à Ressource naturelle Canada et étudiant au programme de M.Sc. en sciences géomatiques à l'Université Laval, j'ai un baccalauréat en agro-économie et une maîtrise en Économie et politique des ressources naturelles et de l'agricuture. Mon projet de recherche porte sur l'amélioration de la manipulation et la visualisation de nuage de points LiDAR.



Mes expériences de travail tournent autour des domaines suivants : Sécurité alimentaire, évaluation de projets, systèmes d'informations géographiques et cartographie, base de données, ...





Mes compétences :

Géomatique

Économie

Sécurité alimentaire

Econométrie/Méthodes quantitatives

Environnement

Agriculture