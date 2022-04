Ousmane THIONGANE

Titulaire d'un Master 2 Professionnel en Droit des Affaires mention "Risques et responsabilités", je suis à la recherche d'emploi pour un poste de juriste contentieux en droit des affaires.



Je suis spécialisé et particulièrement intéressé par les domaines suivants :



- le droit des assurances dommage et construction (assurance décennale, DO,assurance garantie de bon fonctionnement...)



- la responsabilité civile et pénale dans l'entreprise



- la gestion des risques juridiques au sein de l'entreprise, le droit des contrats, le droit des sociétés...



Mes expériences professionnelles m'ont permis de renforcer mes aptitudes à savoir anticiper les risques juridiques inhérents à l'entreprise et à pouvoir les gérer dans le cadre de contentieux.



Mes compétences :

Assurances

Droit

Droit des affaires

Environnement