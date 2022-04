Oussama BOUFAROUJ

Je vous fais part des grandes lignes professionnelles et académiques, à cette date, à savoir :



• Cursus académique : J’ai obtenu mon Master en Gestion des Ressources Humaines au sein de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Casablanca, Ain Chock (FSJES AC), Université Hassan II en 2015 et aussi une Licence Fondamentale en Economie et Gestion au sein de la FSJES AC en 2012 et en 2008, j’ai obtenu mon Baccalauréat Sciences Mathématiques « A » au lycée Zyriab.



• Polyvalent : Actif sur plusieurs volet RH (Gestion de la Paie, Recrutement, Ingénierie de Formation, …), dans plusieurs secteurs d’activité (Industriel, Services, ...) et dans des références variées (cabinets marocains, groupes multinationales).



• Expérience professionnelle: Actuellement, j’occupe le poste de Chargé de Projets RH au sein du Cabinet CARRE Conseil depuis le 11/01/2017. Au paravent, j’ai eu une expérience d’un 1 ans et 6 mois à BA2S Cabinet de consulting en RH et une expérience de 11 mois à SEWS CABIND étant un chargé développement RH du site Ain Sebaa.



• Travail associatif : Membre de l’association internationale « ENACTUS Morocco» pour objectif d’améliorer le volet environnementale (Utilisation des énergies renouvelable, recyclage, …), économique (Améliorer la situation financière des porteurs de projet, diversifier les rentrées, …) et sociales (Insertion la classe pauvre dans le marché de travail,…), bien sûre en améliorant le leadership des nouveaux lauréats.



• Les principaux centres d’intérêt : Sport (tennis à l’OCPC, football, handball parascolaire), lecture (Revue de presse, journaux, magazine,…) et Voyage.



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Project

Sage Accounting Software