Oussama GUARIB

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

commercial consommables

EPSON

Levallois Perret, 92305

Fabricant de consommables et matériels d’impressions

Depuis Septembre 2008- Fin prévue Juillet 2010



- Développement et suivi d’un portefeuille de 25 revendeurs consommables (10 M€/an)

- Participation au positionnement et au référencement de la gamme auprès des clients

- Remontées et centralisation des informations terrain auprès du service marketing

- Fixation des objectifs annuels de vente pour les revendeurs

- Mise en place d'actions marketing

- Réalisation de formations produits et marchés à l’attention des revendeurs spécialisés