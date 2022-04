Je suis Oussama Hafsaoui, Gérant du bureau d’étude SAFCO (Société d’Assistance Formation et Consulting), spécialisé dans la mise à niveau.



Si vos entreprises opèrent dans les activités suivantes :



• Industries agricoles et alimentaires

• Industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre

• Industries chimiques

• Industries textiles, d’habillement et du cuir

• Industries mécaniques, métalliques métallurgiques et électriques

• Industries diverses



Notre société SAFCO vous offre les avantages suivants :



1. Améliorer vos compétitivités sur le marché,

2. Étudier vos investissements matériels et immatériels,

3. Bénéficier des primes jusqu'au 70% de vos investissements



Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.







Mes compétences :

Financial Analysis

Equities Trading

Mutual Funds

Credit Risk

ISO 900X Standard

Microsoft Office