Oussama JAMOUSSI

Consultant et Expert Technique Oracle BD+WebLogic avec Forms/Reports sous Unix (IBM Aix, Sun, Linux) et Team Leader DBA-EKIP et Masteri (Install BD+WebAppSrv+Migrations versions Oracle/MySQL+Tuning) depuis 2002



Responsable Système (6 people) : Plateforme de virtualisation HP, Administration Unix, Linux et MS-Windows NT Server, DBA Oracle et WebMaster sous WebLogic, OAS, IIS et Tomcat de 2001 à 2011.



Responsable Technique Front Office Web de l’activité Crédit 2001-2002 (Java et Oracle)



Concepteur et réalisateur de Logiciels avec une BD Oracle et des outils d’Oracle Designer, Forms, Reports, OAS. DBA Oracle & Administrateur MS-Windows de 1996 à 2001.





Mes compétences :

DE