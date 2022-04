Oussama KAÂBACHI

Ayant une expérience depuis 2008 en développement d'application web dans des SSII, je maitrise des technologies telque PHP5, Zend1 et 2, MySql, Symfony2, Flex et jQuery. je souhaite me spécialiser dans le developpement d'application web en technologie open-source, notamment, PHP5 et Zend-framework. Passionné, curieux et sérieux telles sont mes caractères qui ont fait de ma passion un métier.

Je suis :

- Zend Framework 2 Certified Architect

- Zend Framework Certified Engineer (ZFCE certification sur le Zend Framework).

- Zend Certified Engineer (ZCE) sur PHP 5.3.



Mes compétences :

Zend framework

JQuery

GIT

MongoDB

AngularJS

Node.js

SVN

MySQL

Web

DevOps

Symfony

Gitlab

ELK Stack

Ansible

PHP