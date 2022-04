Oussama ZEGOUMOU

Ingénieur en informatique



Actuellement en poste en tant que consultant en AMOA et recette, j'ai 4 ans d'expérience.



J'ai effectué des missions chez différents clients grands comptes tels que : Orange Groupe (Telecom), Disney Land Paris (Hôtellerie et divertissement), Carrefour Groupe (Grande distribution), Pierre et vacances (tourisme&immobilier). Je souhaite mener ma carrière professionnelle dans les domaines de l'assistance de la MOA ou du chef de projet recette, qui allient l'aspect fonctionnel et technique ainsi qu'une grande faculté en terme de communication, des éléments que je développe au quotidien.



Je suis très intéressé par le métier d'AMOA et aussi de chef de projet recette, j'espère diversifier mes missions dans différents secteurs d'activités pour acquérir un riche background métier.



En somme, mon objectif à court terme est de m'orienter vers des opportunités qui répondent à cette vocation, merci donc par avance de vos propositions, je serai très ravi de les recevoir.



Mes compétences :

SOAPUI

Android

Cisco IOS

WebSales

Webservice

Conception des cahiers de recette

Management

Gestion d'équipe

Système et réseaux

HP Quality Center

Apple iOS

TCP/IP

Télécommunications

Cisco Certified Network Associate

Stratégie de recette

Stratégie

Test/ Recette