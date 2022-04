Oussama ZOUBIR

Email : oussama390@gmail.com

Phone : +212 (0) 613 21 28 24





Je suis un jeune Marocain diplômé Master spécialisé ISI « ingénierie des systèmes d’information » à l’Université Cadi Ayyad à Marrakech.



Au cours de ma formation, j'ai pu acquérir les connaissances scientifiques et techniques nécessaires dans le domaine de l'informatique et des systèmes d'information et le développement des Applications passé par les différentes phases du projet : spécifications, développements, tests et intégration.



Je suis passionné par l’innovation technologique et les solutions open source, et j’ai une bonne maîtrise de la programmation java/J2EE et en particulier je maîtrisez différents outils (Hibernate, struts, Spring, maven,JSF…)

J’ai des expériences professionnelles en développement d'applications en Java

en plus de ça tout les expériences professionnelles sous forme de stages et de projets académiques J2EE durant cette expérience j’ai acquis des nouvelles compétences techniques, méthodologiques et fonctionnelles, sont probablement des qualités susceptibles de répondre à vos attentes.

Dynamique Autonome et motivé, j’apprécie le travail en équipe, je souhaite rejoindre une équipe de développement, travailler à vos côtés serait pour moi une expérience très enrichissante pour laquelle je pense avoir les qualités et les connaissances requises.







Mes compétences :

J2EE Spring

XHTML/CSS, PHP, Java script, AJAX, JQUERY, XML.

Développement Mobile : Android.

EJB3.0

Hibernate

Struts2

Cms : Joomla Wordpress

Maven 2

JSF 2.0

Eclipse IDE

Shell Unix

Spring AOP-Spring JDBC

SpringMVC

MySql 5 -Oracle -Postregre

JOnAs