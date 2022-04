Outaguerouine SIDI AHMAD

Manager Senior : Responsable du département Capacity Management chez France Telecom/Orange



12 Ans d'expérience dans des domaines de Haute technologie, enjambant des secteurs techniques, la gestion d'affaires, des ventes et le marketing, des opérations et la planification stratégique, avec l'expérience de Management des équipes sur le terrain.

Avec des compétences dans la Gestion des Gens, la Transformation du Modèle D'affaires.



Actuellement Salarie(comme Manager Senior) chez France Télécom, Branche des opérations de la production et l'exploitation SI. La direction de d'exploitation des Systèmes d'informations emploient un personnel de 1300 personnes, accueille 20000 serveurs et fait fonctionner 9000 d'entre eux dans 12 datacenters.

Responsable du Département de la Metrologie et du Capacity Management, Optimisation des ressources des infrastructures.

Mis en oeuvre divers methodes basées sur les processus d'Itil : l'optimisation des ressources, la gestion de leur configuration



Compétences

Des compétences dans le domaine SI en incluant la brique Capacity Management Server d’ITIL permettant d’orienter les investissements de la production DSI.

Déploiements des processus Métiers et conférencier présentant les objectifs de la consolidation / Virtualisation d’infrastructure IT, et plan capacitaire.

Le Management Transverses et Capacité d’animation des Gens.



Mes compétences :

Arts

Communication

Culture

Politique

Sport

Voyage