Contact Outilleurs Angevins:

Romain Blondeel

Tel: 02 41 21 17 70

Mail: devis@outilleurs-angevins.fr



Outilleurs Angevins a pour vocation l'usinage de précision et est reconnu dans 4 principaux secteurs :



- Pièces et travaux à façon

- Montage d'usinage

- Outillages de presse

- Moules à injection plastique



Outilleurs Angevins, présent depuis 1981 au cœur des Pays de la Loire, vous offre son savoir faire et ses compétences pour résoudre avec succès toutes vos problématiques liées à la fabrication de précision dans le domaine de l’outillage de production.



Ce savoir-faire est aujourd’hui reconnu par des groupes nationaux et internationaux dans les domaines de l’emballage agro-alimentaire, le matériel électrique, la défense, l’aéronautique et l’automobile qui nous font confiance depuis plus de 30 ans.



Outilleurs Angevins a compris que la sous-traitance ne cesse d’évoluer et que pour répondre efficacement aux besoins industriels, elle doit se calquer sur les exigences de ses clients. Outilleurs Angevins maîtrise les outils de conception assistée par ordinateur (GPAO, CFAO) et toutes les techniques d’usinage (copeaux, électroérosion, rectification) et se positionne en vrai partenaire de l’innovation sur le marché des pièces mécaniques de précision très techniques. Outilleurs Angevins rassemble et anime le savoir faire de techniciens hautement qualifiés.



Nos moyens de production:



BUREAU D’ETUDES:



- 1 poste de C.A.O. 3D SOLIDWORKS

- 2 postes de C.A.O. 3 D volumique PRO ENGINEER :

- 1 poste de C.A.O. 3 D CADKEY



FABRICATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR:



- 4 postes de CFAO GO2cam V.6

Programmation Fraisage – Tournage - Electro-Erosion Fil



TOURNAGE:



- 1 tour à commande numérique NAKAMURA SC-250 – 3 axes

- 1 tour à commande numérique MORI SEIKI SL3H,

- 1 tour conventionnel CAZENEUVE HB 575, dimension maxi

- 1 tour SHAUBLIN 102 VM, dimension maxi



FRAISAGE:



- 1 centre d’usinage à grande vitesse MAKINO A55 palettisé (course 500x500x500)

- 1 centre d’usinage MIKRON VCE800 (course 800x500x540)

- 1 centre d’usinage à grande vitesse MIKRON VPC800 (course 800x450x450)

- 1 machine à pointer HAUSER 3BA

- 1 fraiseuse conventionnelle HURON NU3



AJUSTAGE:



- 1 perceuse à colonne MECOF

- 2 perceuses CINCINNATI

- 1 microbilleuse à billes de verre SANDMASTER



RECTIFICATION:



- 1 rectifieuse par coordonnées CNC HAUSER S3

- 1 rectifieuse par coordonnées CNC HAUSER S35-400

- 1 rectifieuse de profils LIPEMEC P400

- 1 rectifieuse de profils JONES et SHIPMANN 540 LA

- 1 rectifieuse de profils JONES et SHIPMANN 540 X

- 1 rectifieuse plane ZIERSCH ZT48(800х450х450)

- 1 rectifieuse plane MONOPRECIS type 1RD

- 1 rectifieuse cylindrique SIT U7 (pièce maxi Ø 350 x 700)



ELECTRO-EROSION:



- 1 machine à électro-érosion enfonçage CNC CHARMILLE Roboform 23P (course 350x250x250)

- 1 machine à electro érosion enfonçage CHARMILLE D 10 + POLISPARK (course 200x120x100)

- 1 machine à électro-érosion fil Robo Fil 100 (course 220x160x80)

- 1 cellule flexible érosion fil AGIE “évolution 2”avec robot EROWA magasin 45 palettes (course 350x250x256)

- 1 cellule flexible érosion enfonçage AGIE “innovation 2”avec robot EROWA magasin 60 électrodes 18 palettes pièces (course 350x250x350)

- 1 machine de perçage rapide CNC AGIE DRILL 20

- 1 machine à électro-érosion Fil SODICK SLG400 (400 * 300 * 250)



CONTROLE-QUALITE (salle climatisée):

- 1 machine de mesure tridimensionnelle CNC MITUTOYO,BHN305 (course 315x490x290)

- 1 machine de mesure tridimensionnelle WENZEL

- 1 machine de mesure par analyse d’images CNC SMARTSCOPE ZIP 250

- 1 projecteur de profil MITUTOYO

- 2 colonnes de mesure verticale ROCH

- 1 microscope MITUTOYO TM 100

- 1 appareil de mesure rugosité SURFTEST 201

- 1 appareil à contrôler dureté “ TESTWELL ” ROCKWELL et BRINEL

- jeux de palmers intérieurs

- jeux de palmers extérieurs



ESSAIS (Outils de presse):



- 1 presse à col de cygne 63 tonnes NICALEX



Mes compétences :

Auto-Contrôle

Contrôle Tri-dimensionnel

Montage d'outillages de découpe

FAO

SolidWorks

Montage de sous ensembles

Electro Erosion Fil

Rectification par coordonnées

Electro Erosion Enfonçage

Rectification cylindrique

Rectification plane/profil

Polissage

Tournage

Montage de moules à injection

Fraisage