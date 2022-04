OXAÏ ROURA est un compositeur multi-instrumentiste, un chanteur et un professeur de percussions et chants traditionnels. Initié dès la petite enfance à la pratique des percussions , il est ensuite formé en musique et en chant Mandingue et Yoruba par certains des plus grands-maîtres percussionnistes de la planète (Famoudou Konaté, Mamady Keïta, Maré Sanogo, Orlando Poléo, Martha Gallaraga etc...). Il est l'auteur de plusieurs disques et d'un Dvd dont un -The Exu Experience- a été récompensé par la Fundaçao Pierre Verger (Bahia-Brésil) en 2003. (Pour + d'infos, merci de vous rendre sur le site http://www.oxairoura.com )



Paralellement à sa carrière de musicien professionnel, il est aussi chercheur en ethnomusicologie (M.D); il s'est spécialisé dans l'étude de l'héritage spirituel et musical ouest-africain dans les diasporas afro-américaribéeennes depuis plus d'une dizaine d'années (sous la direction de Luc Charles-Dominique).

Après avoir réalisé des enquêtes de terrain et de laboratoire sur les musiques rituelles et les cultes afro-cubains, afro-brésiliens et haïtiens (grâce auxquelles il a notamment pu intervenir comme conférencier aux côtés de Luc de Heusch à Bruxelles en 2004 lors d'un colloque international.



Puis il s'interesse aux musiques rituelles des cultes vodùnoïdes de Guyane et publie (en 2009) un article dans un ouvrage édité par le CIRIEF (centre international de recherche interdisciplinaire de l'ethnomusicologie de la France) chez l'Harmattan.



Depuis 2008, Oxaï a réalisé et produit plusieurs films documentaires anthropologiques et ethnomusicologiques de différentes durées.



Toujours en 2008, Oxaï a été nommé émissaire international de l'ONG sud africaine Ma Afrika par Vusamazulu Credo Mutwa.



