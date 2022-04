Oxana FIALCOVSCHI

Je dispose d’une formation en langues et d’une expérience en tant qu’interprète.

Je maîtrise plusieurs langues (Roumain, Russe, Anglais, Français) et connais bien les cultures associées, ce qui contribue à une traduction orale et/ou écrite adaptée.

Sensible aux valeurs sociales, j’ai également suivi une formation en sociologie.



En effet, originaire de Moldavie et résidant sur Toulouse, j’ai beaucoup appris du système social en France (Institution Médicale, Administration, Institution Publique...).

Aider les personnes migrantes en facilitant la communication entre les professionnels de santé et du social fait partie d'un de mes objectifs professionnels.



Enfin, possédant un très bon relationnel, une éthique et une déontologie professionnelle, je suis d’une nature optimiste et souriante.



Mes compétences :

Relationnel

Guide

Communication

Traduction anglais français

Microsoft Office

Interprète