Oxana MOUCHEL

De formation universitaire et avec un BTS en Ressources Humaines, j’ai plus de 8 ans d'activité en tant qu'assistante de direction polyvalente et assistante RH, ce qui m’a permis d’acquérir une bonne pratique en gestion administrative, comptabilité et Ressources Humaines.



Après avoir effectué avec succès de nombreuses missions en intérim et en CDD, je souhaite m'investir à long terme et recherche un CDI.



Je suis habituée à travailler avec de nombreux interlocuteurs, être à l'écoute et gérer des priorités. Très à l'aise avec l'informatique et les chiffres, j'ai également un gout pour les rédactions. J'aime les taches complexes, qui demandent de la réflexion et de la créativité. Par ailleurs, mon sens de l'analyse et de la synthèse à été reconnu et apprécié par mes collaborateurs et employeurs.



Vous trouverez ci-dessous mon parcours professionnel en présentation personnalisée: le menu déroulant de Viadeo ne pouvant pas proposer les dates récentes, merci de ne pas en tenir compte.



Mes compétences :

Assistante ressources humaines

Ressources humaines

Russe