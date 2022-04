Oxia BRAUD-MAILLARD

J'ai obtenu un DUT Techniques de Commercialisation en Juin 2015. À la suite de ce DUT, j'ai réalisé une année de césure. Ayant eu la chance de travailler au sein du Groupe Vivalto Santé pendant 6 mois, en tant qu'assistante de communication, je suis ensuite parti 4 mois en voyage linguistique à Vancouver, au Canada, afin de perfectionner mon anglais.



À mon retour en Mai 2016, j'ai eu de nouveau l'occasion de travailler 2 mois de plus au sein du Groupe Vivalto Santé. À la suite de ce CDD, le Groupe m'a proposé un contrat de professionnalisation en alternance avec l'école de commerce et de management ESUP pour une licence en Chef de Projet et de Publicité.



Dorénavant, je suis étudiante en Master 1 Marketing Digital et Réseaux sociaux, au sein de l'école Sup de Pub basée à Paris. Je suis également en alternance au sein du Mercure Hôtel Paris Porte de Pantin, en tant que chargée de communication web.



Je suis donc activement à la recherche d'un nouveau challenge, et d'un nouveau contrat de professionnalisation pour la rentrée 2018, afin de réaliser mon Master 2 en UX Management et Marketing Digital.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Microsoft Office

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Prestashop

Communication

Réseaux sociaux

Stratégie digitale