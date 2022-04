Oxy : PRÉVENIR ET SECOURIR

OXY est un organisme de formation habilité par la DIRECCTE et implanté à Montpellier.



Les gérants sont des PROFESSIONNELS du secours à personnes et de la FORMATION aux gestes de premiers secours et premiers secours en équipe.



OXY est spécialisé dans 2 activités :



> La vente et le conseil du matériel de secours: trousses de soins, défibrillateurs, sacs médicaux, BAVU, masques inhalateurs, oxygénothérapie, colliers cervicaux, plans durs, produits de désinfection et d'aseptie, attelles...



> La formation aux gestes de premiers secours: Sauveteur Secouriste du Travail, Evacuation, Réanimation cardiaque et utilisation du défibrillateur, IPSEN Initiation Premiers Secours Enfant et Nourrisson, risques spécifiques liés à votre activité...







Mes compétences :

PRAP

Prévention des risques

Secourisme

SST

PSC1

PSE1

Défibrillateur DSA DEA

Formation professionnelle

PSE2

Formation professionnelle continue