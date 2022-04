Öyun Audiovisuel une équipe jeune 100% marocaine avec un bon savoir faire, toujours à jour des derniers progrès techniques et technologiques sur le plan de la production et de la poste production avec des méthodes personnellement développées, pour fasciner le public par une image typiquement originale, dans le but de donner à notre culture l’image de marque qui lui revient.

Öyun Audiovisuel est composée d’un collectif de créatifs que nous vous proposons de découvrir sur la rubrique notre équipe. Vous pouvez avoir un aperçu de l’expérience de nos collaborateurs en parcourant leurs profils et articles.

A l’instar de notre page d’accueil, voici un résumé des différentes compétences que les équipes d’Öyun Audiovisuel mettent à votre disposition :

• Le pôle artistique & Production: Nous produisons et réalisons des œuvres audiovisuelles comme le Vidéo clip le film institutionnel ou encore le documentaire et avons pour ambition de nous lancer à moyen terme dans la production de courts-métrages. Si vous possédez un projet de films ou ne serait-ce qu’une idée, consultez la page nos créations pour prendre contact avec nos chargés de production.

• Le pôle publicitaire : Associer création artistique et publicitaire permet de répondre à vos attentes tout en proposant une approche créative. Cliquez sur nos services afin de découvrir notre gamme de prestations et notre devis en ligne.

• Scriptdoctoring & aide à la production : Vous souhaitez être accompagné par un consultant pour vous aider dans l’écriture de scénario, la production d’une œuvre, le lancement d’une campagne de crowdfunding (financement d’un projet par les internautes) ? Rendez-vous sur la rubrique nos services, pour prendre contact avec l’un de nos agents.



Mes compétences :

Montage vidéo

Documentaire

Marketing opérationnel

Musique

Réalisation de films

Film institutionnel

Cinématographie

Production audiovisuelle

Post production

Evénementiel

Film d'entreprise

Photographie

Cinéma

Film publicitaire

Gestion de la production

Direction artistique

Organisation d'évènements

Community management

Management opérationnel

Communication