Je vous propose ma candidature pour une mission de gestionnaire de paie dans le cadre de la formation professionnelle à IFOCOP du 25 avril au 07 octobre 2016



Mon expérience professionnelle et personnelle m'a permis d'acquérir un savoir, un savoir-faire et un savoir-être qui me permettront d'intégrer votre organisation et d'y être opérationnelle rapidement.



Pendant ma mission, je serai en mesure de soutenir votre équipe dans les tâches suivantes:



- l'élaboration et le contrôle des bulletins de paie

- la gestion des charges et des déclarations sociales

- la gestion administrative du personnel

- la realisation du bilan social et de tableaux de bord



Lors d’une rencontre à votre convenance, je vous exposerai mes motivations ainsi que les modalités de la mission, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Oyun-Erdene PRIN



Mes compétences :

Paye/Prsi

Microsoft Access