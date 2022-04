Ozanne CHRISTOPHE

Issu d'un cursus universitaire scientifique au cours duquel j'ai abordé différents aspects des sciences du vivant, j'ai occupé durant un an un poste d'ingénieur de laboratoire à l'INRA.



A la suite de cette expérience, j'ai voulu acquérir des compétences complémentaires en management afin de réorienter ma carrière vers des thématiques plus proches du monde de l'entreprise. J'ai ainsi intégré la formation du Masternova, un Mastère Spécialisé en management de l'innovation dans les agro-activités et les bio-industries.



Cette formation m'a non seulement permis d'acquérir des connaissances dans les disciplines managériales, mais également d'obtenir une première expérience dans le domaine de la valorisation de la recherche grâce à un stage de six mois effectué au sein d'INRA Transfert. Durant ce stage, j'ai été impliqué dans les projets européens Trans2Tech et Epipagri qui visaient à favoriser le transfert transnational des technologies issues de la recherche académique européenne via le développement de réseaux et d'outils destinés, d'une part, à améliorer le marketing des offres de technologie (Trans2Tech), et d'autre part, à stimuler le management collaboratif des brevets dans le domaine des agrobiotechnologies (Epipagri).



J'ai ensuite occupé durant 3 ans un poste de Chargé de Valorisation au sein de la Cellule du Partenariat et de la Valorisation de la Recherche de Poitiers, avec une orientation plus spécifique vers les actions de sensibilisation et de détection des projets de valorisation.



Depuis février 2013, j'occupe un poste similaire au sein de l'Université d'Orléans, avec cette fois-ci une orientation vers l'aide au montage et l'encadrement contractuel des projets de recherche.



Mes compétences :

Biologie

Biologie moléculaire

Biotechnologie

Écologie

Génomique

Gestion de projet

Logistique

Valorisation

Valorisation scientifique