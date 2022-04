Ozden CETINKAYA

Après une première expérience chez OCI en tant que technicien, j'intègre l'agence Strasbourgeoise de la société de services OOTOUCH en tant qu'intégrateur XAML / Designer UI/UX.



En 2010, je crée ma société, HSIM, est décide de proposer mes services auprès de TPE, PME, SSII, TGE... et plus particulièrement dans le développement visuel d'application WPF, WINRT et UWP, en XAML.



D'un naturel curieux et doté d'un bon sens relationnel, je suis ouvert d'esprit, et aime par dessus tout me mesurer à de nouveaux challenges.



Disponible en freelance ou à temps plein, je désire rejoindre une entreprise qui saura m'offrir l'opportunité de partager mes connaissances et d'en acquérir de nouvelles.



Mon portfolio : https://www.behance.net/hightouchac3b



Mes compétences :

Développement web

Infographie

Wpf

Xaml

Multimédia et création graphique

Windows Presentation Foundation

Microsoft Windows

Microsoft .NET Technology

Customer Relationship Management

XML

XHTML

Storyboards

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Visual Studio

Microsoft Office

HTML5

HTML

Cascading Style Sheets

Développement logiciel

Ux design

Conception multimédia

User experience

Ergonomie

UX

User interface design

Web design

Web analytics

Webmaster