Ozturk AHMET

Réduire les pertes d’énergies Réguler les pics de consommation Stabiliser la tension électrique Lors d’une utilisation quotidienne, seulement 70 % de l’électricité fournie est utilisée par vos appareils électriques. Les 30 % restants sont gaspillés.

Cette tension électrique superflue entraîne une augmentation de la facture d’électricité.

Elle raccourcit par ailleurs la durée de vie de vos appareils électriques.



permet de maintenir une tension d’alimentation stable et constante, et réduit ainsi votre facture d’électricité tout en prolongeant la durée de vie de vos appareils.



BRANCHEZ ! ECONOMISEZ !

Cessez de payer pour l’électricité gaspillée ! Réduisez vos factures énergétiques et augmentez votre marge, tout en faisant un geste pour l’environnement !



Le procédé de la compensation de l’énergie réactive existe depuis plus de 20 ans déjà dans les grandes industries.



Il est enfin accessible aujourd’hui pour les PME/PMI, évitant les conséquences telles que :

■ pénalités (en tarif vert) par le fournisseur d’électricité,

■ augmentation de la puissance souscrite au fournisseur d’énergie, des pertes Joules et des chutes de tension dans les circuits,

■ surcharge au niveau du transformateur et des câbles d’alimentation,

■surdimensionnement et précaution au niveau des protections,

■dégradation de la qualité de l’installation électrique.



NOTRE ACTIVITÉ et PLUS









GROUPE Électrogène Gazole--Essence--Hybride

Un-interruptible Power Supply

Solaires Vent de l'eau Turbines

Onduleurs

Transformateur Moyen Faible haute tension

Régulateurs de tension

Alimentations Télécom / filtres actif-passif

Commutateur de transfert statique

Redresseurs

Les convertisseurs de fréquence

Tous type panneaux Armoire Electrique métallique /Chemin Câble

Tous type éclairage led halogéné fluorescent SOLER et STANDARD

Standard téléphonique ,Alarme,Camera,Système Télésurveillance



