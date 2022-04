P.a.a.c.s CONCEPT

Développez votre business, optimisez votre temps

Fruit d'une collaboration entre des spécialistes en développement et stratégies commerciales, le P.A.A.C.S vous propose une approche sur mesure, facteur clé du succès des projets de nos clients.

Vous souhaitez déleguer certaines tâches quotidiennes, externaliser votre relation client, développer votre CA...notre cabinet a LA SOLUTION STRATEGIQUE ADAPTEE, qui garantira la qualité des services, vos objectifs et votre budget.



Le P.A.A.C.S commercial

Votre partenaire dans le développement de votre CA



Choisir le P.A.A.C.S, c'est partir à la conquête de clients. Nous nous positionnons en tant que véritable collaborateur capable de prospecter de nouveaux clients et créer un volant d'affaire.



Nos 3 axes de travail sont :



le développement clients et projets

le développement de partenariats

Le développement d'activités à l'international



NOS METHODES



Prospection



Qualification de fichier prospect

Conception et mise à jour de fichiers clients

Prospection téléphonique

Relances commerciales

Prise de RDV B2B

Phoning, détection de projet



Administration des ventes et Relation Client



Enquêtes de satisfaction

Assistance, conseil

Relances clients/prospect

Appels entrants / hotline

Traitement des demandes entrantes : commandes, devis...

Suivi de la relation commerciale

Elaboration de devis

Suivi des règlements clients et relance des impayés

Gestion de stock



Marketing



Animations de vos réseaux sociaux professionnels

Mailing, emails

Télévente, Cross-sell

Offres commerciales/ Partenariats

Organisation de salons et expositions

Organisation de séminaires et réunions

Coordination de vos intervenants

Logistique





Le P.A.A.C.S Administratif

Votre assistante personnelle



Conclure un P.A.A.C.S avec notre équipe c'est avant tout optimiser votre temps. Déléguez en toute confiance à votre interlocutrice dédiée certaines tâches quotidiennes ou ponctuelles.

Véritable atout dans la gestion de votre planning quotidien, support pratique en cas d'urgence, votre assistante vous garantit une disponibilité immédiate.



NOS SERVICES :



Gestion d'agenda partagé

Prise de message, de RDV aux moments qui vous sont necessaires





Gestion de projet

Déléguez vos recherches de devis, hébergements, déplacements...nous les gérons pour vous en fonction de votre budget





Filtrage de vos appels avec transfert

Réponse sur scénario, respect de vos directives et de votre image



Traduction

Besoin d'une traduction de courrier, d'email, de documents, de plaquette commerciale ...? Notre équipe propose ces services en plus de 5 langues



Gestion et comptabilité

Interface entre vous et votre expert-comptable, l'assistante prépare la comptabilité, tient à jour les tableaux de bords, rapprochement bancaire, trie les notes de frais...



Autres services

Secrétariat, assistanat personnel...



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Développement commercial

Téléprospection

Secrétariat

Marketing direct

Gestion de la relation client

Prospection commerciale

Fidélisation client