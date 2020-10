L'expérience et la polyvalence de 5 métiers complémentaires:



-Responsable d'agence: Secteur emploi et formation.

-Enseignante et Conseillère en formations.

-Responsable d'édition et Manager.

-Gérante d'un magasin de détail.

-Conseillère clientèle B to B et chef de publicité.



.











Mes compétences :

Négociation commerciale

Formation

Relations Publiques

Management

Gestion d'un commerce

Pack Office et GRC

Adobe Photoshop CS5 et conception graphique

Négociation B to B

Recrutement