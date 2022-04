Pablo ACOSTA

Ingénieur et diplômé d’un doctorat de l’université de Toulouse 3 – Paul Sabatier, en physique des matériaux et nanostructures, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine de la physique des matériaux, l'analyse et la caractérisation.

Egalement très intéressé par la gestion de projets, j’ai pour objectif de travailler dans un contexte me permettant d’exercer à la fois mes compétences scientifiques et interpersonnelles afin de mener à bien des projets industriels innovants et ambitieux.



Motivé, responsable et travailleur, je me distingue dans un environnement innovant et j’apprécie particulièrement le travail dans une équipe multidisciplinaire. Mes capacités d'adaptation et de communication m'ont permis de travailler dans de très bonnes conditions et d'être rapidement intégré au sein de différentes équipes dans lesquelles j’ai pu travailler.





Mes compétences :

Gestion de projet

Créativité

Traitement de données

Métrologie

Caractérisation des matériaux

R&D