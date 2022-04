Mes compétences :

Simulink

Matlab

Computational Fluid Dynamics

ANSYS

Visual Basic

STK

SPENVIS

Patran

NASTRAN

LabVIEW

Java

Gambit

Fluent

CATIA

CAD software

C++

Ansys CFX

Teamwork

AOCS

C Programming Language

Space Physics

Space Systems

Esprit analytique

Spacecraft Design

Mission Analysis

Gestion d'équipe

Technologies à vide

Spacecraft dynamics

Earth Observation

Space electronics and EMI