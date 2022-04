Pablo BUISSON

Mon profil pluridisciplinaire (compétences en Communication, Webdesign et Développement) place l’utilisateur au centre du processus et me permet de combler les attentes de la demande.

Je maitrise les fondamentaux Front-end (HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap) et Back-end (PHP, SQL, Symfony), que je m’adonne à perfectionner et enrichir quotidiennement.



Je suis disponible et à l'écoute d'opportunités. Si mon profil vous intéresse, faites-moi signe.



Mon site web : https://www.pablobuisson.fr/



Mes compétences :

Illustration / Design / Webdesign

Community management

Développement web / Programmation web

Versioning : Git, Github, GitFlow, GitKraken

Logiciels : Visual Studio, Photshop, Illustrator

CMS : Wordpress

Frameworks : Symfony, Bootstrap

Langages : HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, MyS

Architecture : POO, MVC

Anglais technique

Applications sécurisées/évolutives

Veille technologique

Rédaction, Rédaction web, SEO

Gestion de projet

Design responsive/ergonomique