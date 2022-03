Paola ROMERO MÁRQUEZ

Chef de projet trilingue, Ingénieur, Master en finance et développement économique, Master en gestion des risques.



J'ai vécu dans 4 pays et ai travaillé en collaboration avec plus de 25 nationalités différentes dans des projets allant de la stratégie à l'opérationnel.



Je suis une professionnelle polyvalente. J’apprécie et sais gérer la relation client.



Je propose de mettre mes compétences et mon savoir être au profit des projets d’entreprise.



- Management de projets

- Analyse des organisations

- Management des risques

- Risques environnementaux

- Marketing

- Relation client

- Finances

- Négociation







Mes compétences :

Assurance

Finance

Gestion de projets

Microfinance

Gestion du risque

Audit de processus

Études marketing

Animation (réseaux, commerciale)