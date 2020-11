Papa Mamadou GUENE

Titulaire d'un Master 2 en Marketing Management à l'institut Supérieur de Management de Dakar, j'ai une expérience de 15 ans dans le télémarketing et la gestion de relation client à distance.



Mon expérience a débuté en off-shore précisément au Sénégal d'abord comme responsable d'équipe, ensuite comme responsable de production et planification. Mes missions étaient les suivantes :

- suivre les indicateurs de résultats et d'activité des comptes clients

- dimensionner les équipes en vue d'optimiser et de piloter la performance



Mon expérience à l'international m'a permis de confronter mes connaissances off-shore avec les réalités de la relation client en France.

Après un passage d'un an chez Armatis, j'ai intégré Nestor & Nelson ,un spécialiste des actions de télémarketing dans le domaine de l'assurance et des services d'abord comme Manager , ensuite comme Directeur de Production.

Ma mission principale était d'assurer l’impératif de satisfaction client et de rentabilité des comptes clients, en coordonnant les équipes des managers de production.

Depuis 2018, j'ai été promu Directeur d'établissement du site de Reims pour la société Teletech International avec les missions suivantes :



- piloter et développer les opérations, les équipes et les infrastructures

- veiller à la satisfaction client en coordonnant les différentes équipes ( production et support)

- valoriser le capital humain afin de tirer le meilleur de chacun des salariés du site