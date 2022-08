Pape DIOUF

Spécialiste certifié sur les technologies de portail Microsoft (SharePoint Server 2010 / 2007 et Windows SharePoint Services 3.0).



Définition et implémentation d’architectures avancées répondant aux problématiques de haute disponibilité, d’éloignement géographique, plan de reprise d’activité, confidentialité, publication en interne, extranet, internet.



Déploiement de fermes SharePoint et industrialisation des procédures



Support niveau 3 exploitation de ferme SharePoint



Conduite de projet



Mes compétences :

Asp.net

SharePoint

MCITP

Gestion de projet

ITIL

.net

Architecture

Administration

2007, 2010,2013