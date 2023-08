La méthodologie et rigueur des grandes entreprises.

La réactivité et périmètre complet des P.M.E..



Les divers emplois que j'ai occupés depuis 1986 m'ont apporté une forte expérience diversifiée dans le domaine de la qualité et, sur un plan plus général, dans l'industrie de production. Je dispose en effet d'une expérience réussie de plus de 20 ans en milieu industriel. A la fois pragmatique, technique et personne de terrain, je suis capable de prendre du recul pour améliorer les process existants.



Disposant d'une excellente maîtrise des méthodologies d'amélioration, des processus techniques et d'organisation industrielle, j'aime manager les équipes et conduire le changement, malgré les résistances que l'on peut rencontrer.



Je fais preuve de facultés d'adaptation reconnues, de rigueur, de systèmatisme et d'un excellent sens du relationnel.





Pascal COURQUIN



Mes compétences :

Qualité

Manager

Amélioration continue

Sécurité

Environnement

ISO 900X Standard

System GARANT

Six Sigma

Microsoft Windows

Mac OS X

ISO 14001 Standard

Apple Mac