Pascal COURVILLE

Cultures dentreprise différentes : Américaine (résultat), Allemande (rigueur), Française (réactif)

Avoir travaillé de plus dans des grands groupes internationnaux :

Kodak , Bosch (Rexroth) , Areva , GeboCermex, Novasep

Avoir travaillé dans des secteurs dactivité très différents :

- Chimie fine (fabrication de film radio, cinéma, amateur)

- Automobile grande série (TP Caterpillar, CNH, Komatsu, JCB, ),

- Métallurgie du nucléaire (sous surveillance ASN, Apave, Clients EDF, TMI, )

- Machine spéciale d'encaissage-emballage (client l'Oréal, Nestlé, CocaCola, ...)

- Procédés de purification de molécule pour la Pharmacie, l'Alimentaire, les BioTechnologies,...

- Production pharmaceutique : projet clinique, commercial en grandes séries

25 ans dexpérience dans lamélioration continue Lean et 6Sigma Blackbelt & MasterBB

Elimination des gaspillages, Maîtrise de la variabilité des procédés, Analyses de risques

Plus de 30 projets en tant que chef de projet ou coaching de projet interne

ou en interface avec des clients : Caterpillar, EDF, ... ou des fourniseurs

Chef de projet Blackbelt, Responsable amélioration continue Master-blackbelt

Déploiement des Stratégies d'Excellence Opérationnelle, Identification des leviers de progrès clé

Pilotage par indicateurs de performance SQCD, Instauration d'une culture du changement

Gestion de projets Interne à l'entreprise et chez les Fournisseurs, communication sur les activités et gains

Formateur aux outils damélioration, Green et Black belt, coaching, développement des personnes

Responsable Qualité : plan de contrôle et de surveillance, traitement des non-conformités produit-procédés

gestion des réclamayions clients, développement des fournisseurs, contrats client-fournissseurs

assurance qualité système (ISO, normes), audit de processus (14 d'expérience d'auditeur)



Mes compétences :

Six Sigma

Lean Manufacturing

Métrologie

Lean

Black belt

ISO 9001 et ISO 14001