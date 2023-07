Pascal GARBAY

GARBAY CONSULTING FORMATION : GARBAY.FR

Propose des formations, de l’orientation et de l’accompagnement à l‘attention des particuliers et des professionnels.



FORMATIONS : FLE-FLI-FOS :

• FLE/FLI : Formation individuelle et en groupe de tous niveaux, Approche communicative et actionnelle, Exploitation de documents authentiques, Élaboration de contenu pédagogique.

• FOS : Identification de la demande, Analyse des besoins dans les domaines retenus, Recueil des données sur le terrain, Analyse et traitement des données, Élaboration des activités pédagogiques.



ACCOMPAGNEMENT : EFFICACITÉ PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE

• Assistance au recrutement

• Gérer les conflits et les priorités.

• Accompagner à la reconversion professionnelle.

• Manager des groupes.

• Développer et orienter sa carrière.

• Travailler son estime de soi.

• Développer sa capacité d'innover.



BILAN D'ORIENTATION SCOLAIRE :

• Dégager des voies d’études adaptées à son profil.

• Découvrir des aptitudes non exploitées.

• Identifier les points forts de sa personnalité.

• Envisager des pistes professionnelles.

Le bilan d’orientation scolaire est donc une aide pour élaborer un projet professionnel épanouissant, donner un sens à son projet, prendre une décision de choix de filière ou confirmer son choix de spécialité.



APPRENTISSAGE ET MÉMORISATION

• Mieux comprendre votre cerveau lorsque vous apprenez.

• Mieux étudier et mieux retenir ce que vous apprenez.



