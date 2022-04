Frederique MEHL

Généraliste de la fonction RH, je traite les différentes facettes de la gestion des Ressources Humaines : Recrutement, Gestion administrative du personnel, Paye, Formation.



Titulaire d’une Maîtrise en information/communication, je travaille dans le domaine des Ressources Humaines depuis plus de 10 ans.



Au sein de LOGEVIE/LOGEA, je gère depuis 8 ans l’ensemble des aspects de la fonction, pour plus de 200 collaborateurs, répartis sur 5 établissements, en multiconvention, tant dans l’élaboration de la paye, de la formation, des procédures contentieuses que du conseil auprès des responsables opérationnels et d’établissements.



Du fait de mon parcours professionnel jusqu’à aujourd’hui, je suis spécialisée dans la gestion du personnel en multi-sites dans les sociétés de services.



Autonome, dotée de réelles qualités relationnelles, responsable, enthousiaste, force de proposition.



Mes compétences :

Ressources humaines