Frédérique NOEL

Je m'appelle NOEL Frédérique. Pendant mes années de lycée, j'ai participé à différents projets "rénovation du foyer" sur lequel j'ai consacrée beaucoup de temps, "projet comenuis" (projet européen qui a pour but d’échanger avec d'autres étudiants et de partir dans différent pays). Et pour finir le projet important de création d'entreprise avec d'autre élèves. Certains professeurs et même des professionnels nous aident pour le démarrage de cette mini-entreprise Les Gueules De Bois pendant deux ans nous avons travaillé dessus au lycée

Cet entreprise fut sa sorti dans le monde professionnel le 1 juillet 2013 grâce au soutien de l' ARDTA, Appuy créateurs, lycée professionel, L'association RELET,Auverboost... Cet experience fut un beau tremplin dans la vie active mais suite a un départ d'associer le projet dut prendre fin le 31aout 2014. Mais comme cet experience d'entreprise m'as fortement plus je ne perd pas espoir et je suis en pleine reconversions professionnel. Je viens de finir une formation d'un an à distance en fabrication de cosmétiques bio.

J’étudie un projet de création et pour cela je me forme Employé commercial en magasin.

Je suis aussi une formation colibri "créer une Oasis"



Mes compétences :

Ébéniste

Signalétique

Eco conception

Économie sociale et solidaire