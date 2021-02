Pascal GORISSE

Mon parcours professionnel est tout d'abord axé sur le management d'équipes opérationnelles au sein de la distribution spécialisée.



Par la suite, j'ai évolué vers la Direction et l'Animation de Réseau tant en Succursale qu'en Franchise :



- Stratégie et Animation commerciale.

- Management, gestion et évolution des équipes.

- Réalisation budgétaire et suivi financier.

- Développement de réseau.



Mes compétences :

Commercial

Compte d'exploitation

Disciplinaire

Gérer un compte d'exploitation

Juridique

Multi sites

Prêt à porter

Retail

Textile

Ventes

Vente

Marketing

Développement commercial

Développement des compétences

Management opérationnel

Management de transition

Management commercial

Stratégie commerciale

Equipement de la Maison

Automobile

Accompagnement de projet

Gestion de projet