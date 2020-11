Pascal MERGEZ

Spécialiste international du business développement, j'active de nouveaux leviers de développement commercial, en BtoB, BtoC ou BtoBtoC, pour augmenter la profitabilité de votre entreprise.



Dans la négociation de partenariats, nationaux et internationaux, je développe un système « win-win-win », au bénéfice des entreprises concernées et du consommateur final.



Tout au long de mon parcours, j'ai mis en oeuvre une approche personnelle réussie du marketing mix pour développer du chiffre d’affaires additionnel. Au delà des 4P de référence, je m’appuie sur :

Le Personnel, qui est un acteur clé dans la satisfaction du client et de sa fidélisation,

La Passion, qui anime les équipes et fait vivre une expérience client mémorable,

Les Partenariats, qui mettent en œuvre la politique de co-développement entre deux marques, avec le client au cœur de la réflexion,

Les Process, qui définissent le fonctionnement interne et caractérisent l’interaction avec le client.



En tant que manager d’équipes opérationnelles et commerciales, je capitalise sur la révélation et l’optimisation des talents, alliant dans le résultat, implication et performance.



Spécialités :

Management d’équipes opérationnelles et commerciales multi-culturelles, business développement, chiffres d’affaires additionnel, négociation et mise en œuvre de partenariats, construction de relations commerciales durables , ventes internationales, marketing stratégique et opérationnel, fidélisation , CRM , Customer Experience



Mes compétences :

Hôtellerie

International

Partenariats

Créativité

Management opérationnel

Marketing

Incentive

Tourisme

Gestion hôtelière

