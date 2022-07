Pascal MORIN

Marié, père d'une fille prénommée Anais...



Après les certifications pour les diagnostics réglementaires, j'ai poursuivi mon chemin en me spécialisant dans les domaines de la performance énergétique, les problèmes d'humidité et les expertises de xylophages (problèmes très présents en Normandie et région parisienne).



L'entreprise réalise des expertises dans le neuf avec des contrôles de mise en œuvre des matériaux isolants et les mesures d'infiltrométrie devenues obligatoires dans la RT2012 puis la RE2020.



Depuis 2008, ANAIS réalise des audits de performance énergétique et des expertises essentiellement des problèmes dhumidité.



Mes compétences :

Expertises du second œuvre

Expertise de l'ancien avant rénovation

Audit énergétique.

Thermographie.

Infiltrométrie