Pascal PHELIPPEAU

Technicien de laboratoire en analyses chimiques sur un site de R&D depuis 1992, j’ai mis en œuvre un nombre important de techniques analytiques (HPLC-UV/DAD/MS, CPG-FID/MS, IR, UV, Potentiométrie, granulométrie, KF,…)

La maitrise de ces techniques m’a conduit à former de nombreux collègues, activité très valorisante sur le plan humain.

Cela a permis de contribuer, à mon échelle, au développement de notre structure analytique.

Mon expérience au sein d’un « Big pharma » (sanofi) et d’un CRO (Covance Laboratory) m’a permis de conjuguer le côté technique des analyses de contrôle aux exigences industrielles (respect de la réglementation pharmaceutique, satisfaction du client, respect des délais,…)



Je souhaite aujourd’hui intégrer une autre entité analytique, afin de lui apporter mon expertise professionnelle et ma capacité à travailler sur de nouvelles techniques analytiques.



Mes compétences :

HPLC

GC-MS

LC-MS

UV

Granulométrie Laser

IR

UHPLC

Potentiométrie