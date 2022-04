Catherine GUICHARD

Début de carrière en tant que Chimiste , et ai du me réorienter dans un domaine inconnu comme l'histologie.

Poursuite professionnelle dans ce nouveau poste , en optimisant mon nouveau métier au sein d'un site en Recherche Préclinique Animale .

Connaissance de la Big Pharma, des CRO .

Maitrise du développement du médicament ,de la relation client, des ressources humaines,de la veille scientifique et de l'analyse prospective

En charge pendant 10 ans d'un comité d'éthique animal (IACUC, FELASA, AFSTAL etc..)

Adaptation liée aux organisations d'entreprise différentes suite à de multiples fusions en big pharma (Synthélabo, Sanofi-Synthélabo, Sanofi-Aventis) avec en 2010 , un rachat par une société américaine Covance (CRO) .



Mes compétences :

Communication externe

Veille scientifique

Informatique

Négociation commerciale

Formation professionnelle

Recherche scientifique

Veille concurrentielle

Connaissance clients

Encadrement

Aisance relationelle

Entreprenariat

Marketing relationnel

Rôle associatif

Conseil en management

Management opérationnel

Ressources humaines

Histologie

Éthique