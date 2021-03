Pascal ROBERT

Mon expertise en maintenance informatique hardware m'a permis d'acquérir des compétences et des connaissances techniques approfondies dans ce domaine.



Grâce aux différentes missions confiées, j'ai également pu développer de grandes facultés de polyvalence et d'autonomie ainsi que de bonnes qualités relationnelles auprès de clients grands comptes.



Je souhaite aujourd'hui donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle et mettre mes compétences au service d'une entreprise dynamique et innovante.



Mes compétences :

Autonomie

Polyvalence

Réactivité