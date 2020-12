Pascal RUBINI

Développeur avec plus de 25 ans d'expérience en C/C++, sur des gros codes, en environnement multi-plateforme (Windows, Mac, Linux), mon activité s'est d'abord focalisée sur les problèmes de localisation, de polices de caractère et de rendu de texte avec les écritures non-latines complexes. Je me concentre aujourd'hui sur le calcul scientifique, le traitement du signal, le traitement d'images ainsi que sur les problèmes d'optimisation.



Mes compétences :

HPC

PHP/MySQL

Parallel computing

UNICODE

C++

C#

.net

Qt

Python

Linux

Microsoft Windows

Git

Perl

MPI

OpenMP

IDL

wxPython

Yorick

Docker