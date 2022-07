Pascal VERDY

Bonjour,



Tout en exerçant mes activités de webmastering dans le milieu associatif, je suis à l'écoute du marché pour un poste de webmaster et/ou développeur informatique.



En ce début d'année 2015, je viens de terminer une formation POEC Concepteur Développeur JAVA-J2EE, durant 3 mois, qui m'a permis une remise à niveau en programmation orientée objet :)



En tant que développeur, j'ai participé activement pendant près de 2 ans à l'application Activ Doctors Online basée sur le DMP (Dossier Médical Personnalisée) que les patients et les professionnels de santé peuvent gérer en ligne.



En tant que Webmaster, j’ai animé les sites e-tlf.com pendant plus de trois ans puis pro-tech-interim.com pendant deux années. A ce titre j’ai mis en place différents systèmes tel que tracking, échange de liens, listes de diffusion, moteurs de recherche, etc... J’ai aussi acquis de sérieuses notions d'administration réseau sous NT et aussi sous Linux notamment en gérant des serveurs dédiés et noms de domaines hébergés chez Ovh.



Afin d'étendre mon domaine de compétence en qualité de Webmaster j'ai effectué une formation de Développeur Informatique en 2006, où j'ai étudié les langages ASP, PhP, C# et JAVA. Pour compléter et valider cette dernière, ma PAE consistait à spécifier, concevoir et développer un site Internet auto-administrable. J'ai utilisé la technologie Php/MySQL afin de mener à bien ce projet.



De part ma nature curieuse des NTIC je suis prêt à relever des défis, être force de proposition, mais aussi à prendre des initiatives en utilisant mon expérience pratique.

Ma flexibilité me permet d’organiser rapidement des actions et tâches structurées, méthodiques et minutieuses en passant rapidement d’un sujet à l’autre tout en revoyant facilement mes priorités.



Je suis autant prêt à, intégrer une équipe de développement, gérer de façon autonome votre site internet et/ou éventuellement votre parc informatique.



Etant disponible sans délais, je me propose de vous apporter mon expérience du Web et la technicité de développement acquise ces dernières années.



Je vous invite à consulter mon cv complet à l’adresse suivante :

http://verdy.info



Mes compétences :

JavaScript

Microsoft Office

Dos

JSP

Putty

Visual Studio

Dreamweaver

Windows

Support informatique

Support client

Support technique