Pascale ALPHONSE

Je suis en recherche active d'un emploi en tant que Responsable Logistique Transport.



Forte d'une expérience de neuf années en tant que responsable du service expéditions d'une Imprimerie Offset où j'avais la gestion des commandes clients (qualité, quantité, respect des délais et suivi des livraisons), l'organisation et la gestion des expéditions vers la communauté européenne, la réception, vérification et distribution des marchandises dans les différents services, la gestion des entrées et sorties de stocks physiques et informatiques. Contacts avec fournisseurs et sous-traitants, management d'une équipe de 5 caristes en 2/8 et 3/8.

J'ai pu acquérir une expérience complémentaire en travaillant pendant cinq mois chez Mory Team aux différents services d'exploitation tel que la gestion du fret en externe et interne (choix du transporteur, Négociation du coût, saisie informatique et suivi de la livraison), gestion des expéditions (relation clients, gestion des tournées chauffeurs, livraisons et enlèvements clients), gestion des arrivages (saisie informatique des enlèvements).



Je suis très motivée, dynamique, sérieuse, rigoureuse, j'aime mon travail. Je suis libre immédiatement pour un entretien qui sera pour moi l'opportunité de vous présenter plus amplement mes motivations.







Mes compétences :

Outlook

Word

ERP

Excel