Pascale JOUSSE

Le site que j'ai réalisé vous permettra de découvrir La Graphologie et ses applications :



www.graphologue-jousse.com



et notamment de voir quelle est la place de la Graphologie parmi les méthodes de Recrutement :



«A chaque individu, correspond une écriture unique qui donne lieu à une interprétation unique, Chaque portrait élaboré en graphologie ne peut être comparé à aucun autre puisque chaque individu possède ses propres spécificités. La graphologie, dans ce sens, offre une vision plus complète, plus fine de l’être humain, en dehors de toute catégorisation et classification ».



Approche méthodique et rigoureuse, elle permet une approche sérieuse.

En effet, tout graphologue se doit d'aller jusqu'au bout de son investigation tant qu'il n'a pas surmonté les difficultés qui se présentent à lui.

Autant dire, que même si dans certain cas l'approche est plus facile, la complexité de l'écriture ( et donc de l'étude) est en rapport direct avec la complexité de l'être humain.



La Graphologie se présente aujourd'hui comme un outil pertinent (les retours positifs attestent de son efficacité) et très complémentaire des autres moyens de recrutement (tests, entretien).



N'hésitez pas à vous rendre sur le site http://www.graphologue-jousse.com

pour plus d'informations.

Bonne lecture !



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Bilan de compétences

Recrutement

Management

Accompagnement

Coaching