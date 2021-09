Pascale LACOUTURE (NÉE REGNIER)

Titulaire d’un BTS assistante de gestion PME-PMI, j’ai assisté une directrice commerciale en tant qu’attachée de direction. J’occupais des fonctions supports de nature organisationnelle, administrative et relationnelle.



Mes missions principales étaient des activités de support et d’accompagnement de la directrice et de l’équipe commerciale (aide à la décision, organisation, communication, gestion administrative, coordination de l’activité de l’équipe), ainsi que des activités déléguées avec la prise en charge de dossiers spécifiques ( veille juridique, optimisation de l’organisation, gestion de projet informatique…).



De plus, j’apprécie tout particulièrement d’être au cœur de l’activité de l’entreprise et à cet égard, j’assurais un rôle d’interface avec nos clients internes et externes. Dans ce contexte, j’ai pu apporter ma maîtrise des outils technologiques, ma capacité d’analyse et mon sens certain des priorités.



Aussi, aujourd’hui, j’ai à cœur de retrouver une activité professionnelle qui me permette d’allier mon savoir-faire en organisation, gestion de projet et gestion administrative et commerciale et mon savoir être : rigueur, fiabilité, et aisance relationnelle.







Mes compétences :

Microsoft Outlook

Suivi commercial et administratif

Veille juridique

Communication interne

Logiciel CRM

Gestion de projet

Microsoft Excel

Microsoft Word

Communication externe

Optimisation des process

Assistanat de direction

Microsoft PowerPoint

Pivotal

Qualiac

Microsoft Access

Certification Volaire Niveau Affaire Score 855