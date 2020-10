Pascale ROMBONI

Conseillère placement chez POLE EMPLOI, j'accompagne les demandeurs d'emploi dans leurs démarches d'insertion professionnelle. Formée aux différents applicatifs POLE EMPLOI, mes compétences en bureautique m'ont permis d'intégrer facilement les différents outils et d'apprécier leur efficacité. En lien avec la Région, j'assure aussi des projets de mobilité. d'élaboré un Forum pour les bénéficiaires RSA et travaille en partenariat avec des entreprises et des partenaires sociaux.



Je connais bien le monde de l'IAE car j'étais Chargée de la coordination d'une structure d'insertion pendant quatre ans ; je m'occupais du montage des dossiers de partenariats entreprises, mécènes et relais sociaux, de suivi des projets et de formations, de mise en relation avec les employeurs. Mon poste consistait aussi à accompagner des personnes ayant des difficultés d'emploi ou/et de santé vers un projet professionnel dans le cadre des contrats aidés.



Auparavant, j'ai été formatrice en Techniques de Recherche d'emploi , en communication ainsi qu'en bureautique au GRETA Bourg-Ambérieu pendant deux ans.



J'ai assuré aussi des missions d'accompagnement comme référente VAE avec formation par la DAFCO.



Préalablement, j'ai assuré des missions d'animations auprès de public en difficultés, été animatrice de quartiers et Chargée d'insertion pour les personnes kosovars, réfugiés politiques et leurs familles.